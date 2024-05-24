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13:05, 24 мая 2024Путешествия

Мужчина изнасиловал двух 15-летних туристов в переулке европейского города

Фото: P.Cartwright / Shutterstock / Fotodom

Мужчина напал на двух 15-летних туристок в европейском городе и изнасиловал их в переулке. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Борнмуте, Великобритания, куда девушки приехали на отдых. По словам пострадавших, 24-летний мужчина напал на них за туристическим аттракционом «Океанариум» на набережной в воскресенье, 19 мая. Он затащил их в переулок и изнасиловал.

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Мужчина уже предстал перед судом и был официально заключен под стражу до следующего слушания.

Ранее фермер из Квинсленда, Австралия, изнасиловал туристку, у которой не было денег и визы. Уточняется, что пострадавшая работала на ферме 53-летнего Уэйна Роберта Грина, чтобы ей продлили визу. Однако мужчина часто приставал к ней, а в один из дней, когда та вернулась из паба пьяная, встретил ее голым.

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      Марк Успенский
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