Мужчина изнасиловал двух 15-летних туристов в переулке европейского города

Мужчина напал на двух 15-летних туристок в европейском городе и изнасиловал их в переулке. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Борнмуте, Великобритания, куда девушки приехали на отдых. По словам пострадавших, 24-летний мужчина напал на них за туристическим аттракционом «Океанариум» на набережной в воскресенье, 19 мая. Он затащил их в переулок и изнасиловал.

Мужчина уже предстал перед судом и был официально заключен под стражу до следующего слушания.

Ранее фермер из Квинсленда, Австралия, изнасиловал туристку, у которой не было денег и визы. Уточняется, что пострадавшая работала на ферме 53-летнего Уэйна Роберта Грина, чтобы ей продлили визу. Однако мужчина часто приставал к ней, а в один из дней, когда та вернулась из паба пьяная, встретил ее голым.