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16:05, 24 мая 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Порошенко в отсутствии укреплений

На Украине обвинили Порошенко в миллиардных кражах при укреплении границ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине экс-президента Петра Порошенко обвинили в миллиардных кражах при строительстве укреплений на границе с Россией в рамках проекта «Стена». Об этом говорится в расследовании информагентства «Ровно Онлайн».

Как сообщили журналисты, после правления Порошенко Украина осталась фактически без фортификаций, хотя он обещал превратить страну в крепость. Отмечается, что именно он несет ответственность за провал планов по укреплению границ, так как должен был лично курировать данный проект.

«Надо было принимать решение не строить стену с калитками из рабицы, а выполнять полноценные фортификационные сооружения. И это нужно было делать тогда Порошенко. Вот то, что он не сделал, — не запустил все эти механизмы — я не знаю, чего он до сих пор не осужден. Он уже должен на эти вопросы отвечать следствию», — рассказал агентству военный эксперт Роман Свитан.

В сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал проект «Стена». Впоследствии сообщалось о нехватке денег для реализации проекта и аресте директора компании «Агентство защиты информации» Александра Кашубы по обвинению в хищении средств на постройку стены.

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      Александр Курбатов
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