Бывший СССР
 

На Украине арестовали фигуранта дела о хищении средств проекта «Стена»

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Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток фигуранта дела о хищении средств на постройку стены на границе с Россией, директора ООО «Агентство защиты информации» Александра Кашубу. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», уточняя, что тот может выйти под залог в 3,6 миллиона гривен (8,4 миллиона рублей).

Адвокаты подозреваемого заявили, что он свою вину не признает и готовит апелляцию. По утверждению Кашубы, в его работе «были определенные недостатки, но это со временем выправлялось».

Кашуба посетовал на слишком крупную сумму залога и заявил, что у него нет таких денег

Также решается вопрос о мере пресечения еще одному фигуранту дела — Вячеславу Майдановичу, старшему офицеру производственно-технического отделения 1-го отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы. Его адвокаты утверждают, что он не подписывал никаких связанных с финансами бумаг.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали шестерых человек в рамках расследования уголовного производства по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию данного проекта.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим тогда должность главы кабинета министров. По плану правительства, рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должны быть оборудованы противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение на восточных границах страны выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

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