Савченко предложила защититься от России электрополем и космическими ракетами

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко раскритиковала возводящуюся на границе с Россией стену и предложила свой вариант защиты. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne, передает в среду, 9 августа, «Политнавигатор».

Парламентарий отметила, что строящееся заграждение вряд ли будет полезно в случае начала боевых действий. «Давайте уже находить методы не таких стен, которые неэффективны, тем более такой легкой, сделанной из прутьев стены, какой мы видим "стену Яценюка". (...) Давайте уже идти в мир новых технологий и изобретать новые стены», — предложила Савченко.

По словам депутата, хорошим решением стала бы стена электрического поля: «она может ставиться легче и удерживаться дольше». «Давайте вспомним [изобретателя Николу] Теслу, давайте вспомним, что земля является электропроводником, что можно поставить два штыря на метре земли и через них проводить электричество. Давайте уже до таких стен доходить, давайте уже воевать космическими ракетами, космическими кораблями», — заявила она.

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Как отмечается на сайте NewsOne, Савченко также считает реализацию проекта «тупым выбрасыванием денег», а саму стену похожей на решетку из супермаркета, «на которой куриные крылышки жарят».

7 августа стало известно, что Киев намерен потратить в 2017 году на возведение стены на границе с Россией около 500 миллионов гривен (более одного миллиарда рублей).

25 июля сообщалось, что Савченко в прямом телеэфире за 20 секунд охарактеризовала политическую ситуацию в стране с помощью десятка матерных выражений.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим тогда должность главы правительства Украины. Согласно плану, государственная граница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.