Савченко рассказала о мужчине своей мечты

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что видит своим избранником человека, способного на поступок. По ее словам, таких мужчин среди ее коллег-парламентариев нет. Об этом она рассказала в интервью «Главкому».

«Политики способны на какую-то работу, командную или индивидуальную. Поступок — это то, что выходит за рамки. Когда человек идет против всего мира: когда все прогнулись, а ты стоишь устойчиво», — отметила Савченко.

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По ее словам, в политике подобных людей нет, а где они есть, она не знает. «Самой интересно. Такие поступки бывают на фронте, но мало мужчин, способных на такое, возвращаются», — добавила депутат. Она также заявила, что не относится к тем женщинам, которые не могут жить без мужа. «У меня на физиологическом уровне это отсутствует. Во многих мужчинах я ничего, кроме животного, не вижу», — подчеркнула законодатель.

В интервью этому же изданию Савченко призналась, что, когда ей был 21 год, она работала в службе секса по телефону.

Ранее политик рассказывала, что во время службы в Ираке к ней сватался принц, а также заявляла, что не хочет иметь детей.

В марте 2016 года Савченко была приговорена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве под Луганском двух российских журналистов (она, будучи военнослужащей, передала координаты местонахождения репортеров, по ним был произведен артиллерийский обстрел), и покушении на убийство их коллеги. Через два месяца ее помиловали, и она вернулась на родину.