Савченко показала коллеге по Раде средний палец

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко показала кому-то из коллег средний палец. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости Украина.

Инцидент произошел во время утреннего заседания. Кому именно Савченко адресовала неприличный жест и чем был вызван ее поступок, неизвестно.

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Также в четверг, 22 июня, в соцсетях появилось фото Савченко в блузке, спущенной с одного плеча. Кадр опубликовал на своей страничке в Facebook фотограф Богдан Бортаков.

Стиль одежды с наступлением лета сменили и другие украинские политики. В Facebook Бортакова выложена фотография лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко в белом костюме.

21 июня журналист Алена Яхно опубликовала на своей странице в Facebook фото внефракционного депутата Владимира Парасюка в сандалиях на босу ногу. Днем позже она снова обратила внимание на обувь политика и написала, что он был в кедах.