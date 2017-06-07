Савченко предложила принести в жертву Украине тысячу человек

Украинцам станет намного легче жить, если в стране не будет парламентариев, членов правительства и сотрудников администрации президента, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Об этом она заявила 6 июня в эфире телеканала NewsOne, пишет «Страна».

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«450 [депутатов] в Раде, почти столько же в кабмине и на Банковой (улица в Киеве, на которой находится администрация президента — прим. «Ленты.ру»). Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче», — сказала политик.

По ее мнению, во власть не должны приходить люди, которые за предыдущие 25 лет хотя бы раз попадали в парламент или правительство. «Когда уже власть начнет умирать за нас? Когда они уже сделают хоть одно доброе дело? Да никогда — это не входит в их политические планы», — отметила Савченко.

Депутат неоднократно высказывалась в негативном ключе о нынешних и бывших правителях Украины. Так, действующего президента Петра Порошенко она обвиняет в коррупции и считает его ответственным за гибель военнослужащих в ходе конфликта в Донбассе, а к бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко парламентарий относится с недоверием. При этом сама Савченко признавалась, что не желает становиться президентом, но в случае необходимости готова работать на этой должности.