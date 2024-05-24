На Украине отстранили замглавы НАБУ после новостей о конфликте ведомств

Замглавы НАБУ Углаву отстранили после новостей о конфликте ведомств

На Украине на фоне новостей о конфликте антикоррупционных ведомств отстранили первого замглавы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углаву. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации (...), отстранен первый заместитель директора НАБУ», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «Политика страны», решение может быть связано с конфликтом между старым и новым руководством НАБУ.

Ранее украинской прессе стало известно о конфликте антикоррупционных ведомств. Тогда в НАБУ пригрозили Национальной антикоррупционной прокуратуре республики расследованием из-за утечки информации.