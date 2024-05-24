На Украине предложили обложить беженцев налогами для их возвращения на родину

На Украине предложили бронировать беженцев от мобилизации за уплату налогов

Украинцев, проживающих в странах Евросоюза, следует бронировать от мобилизации за уплату налогов. Обложить налогами беженцев предложил директор Института развития территорий Юрий Ганущак в статье для издания «Зеркало Недели».

Он отметил, что такие меры помогут в будущем вернуть уехавших за рубеж украинцев. По его словам, зарплаты за границей превышают предложенный правительством порог в тысячу евро и «каждый эмигрант, который будет платить налоги и взносы в Украину, будет рассматриваться не как потенциальный уклонист, а как гражданин, работающий на победу Украины».

«Конечно, это должно заставить правительство, в частности налоговую администрацию, напрячься и договориться со странами ЕС, куда в основном эмигрировали граждане Украины, о перечислении НДФЛ и ЕСВ в Украину. Но тут можно ожидать понимания, ведь эти страны и так помогают нашей стране», — подчеркнул он.

Ранее глава Министерства внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн призвал лишать пособий сбежавших с Украины в Германию призывников. По его словам, Германия не может принимать у себя украинских солдат, так как Берлин оказывает Киеву «максимальную поддержку».