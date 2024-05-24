В Германии призвали лишать пособий сбежавших из Украины призывников

Глава МВД Баварии призвал лишать пособий сбежавших из Украины призывников

Глава Министерства внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн призвал лишать пособий сбежавших из Украины в Германию призывников. Об этом он заявил в эфире Welt, пишет ТАСС.

Министр назвал эту ситуацию «особенно проблематичной». По его словам, Берлин оказывает Киеву «максимальную поддержку», поэтому Германия не может принимать у себя украинских солдат.

«Меньшее, что мы можем сделать, это не платить гражданские пособия таким гражданам, особенно мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей родине, на Украине», — отметил глава МВД.

Ранее сообщалось, что проживающие в Великобритании беженцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве. По данным агентства Bloomberg, беженцы испытывают трудности с поиском «высококачественной работы, соответствующей их уровню квалификации».

В феврале стало известно, что более 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными — это примерно 7,5 процента от их общего числа.