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05:41, 24 мая 2024Мир

В Германии призвали лишать пособий сбежавших из Украины призывников

Глава МВД Баварии призвал лишать пособий сбежавших из Украины призывников
СюжетУкраинские беженцы
Иоахим Херрманн

Иоахим Херрманн. Фото: Michael Dalder / Reuters

Глава Министерства внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн призвал лишать пособий сбежавших из Украины в Германию призывников. Об этом он заявил в эфире Welt, пишет ТАСС.

Министр назвал эту ситуацию «особенно проблематичной». По его словам, Берлин оказывает Киеву «максимальную поддержку», поэтому Германия не может принимать у себя украинских солдат.

«Меньшее, что мы можем сделать, это не платить гражданские пособия таким гражданам, особенно мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей родине, на Украине», — отметил глава МВД.

Ранее сообщалось, что проживающие в Великобритании беженцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве. По данным агентства Bloomberg, беженцы испытывают трудности с поиском «высококачественной работы, соответствующей их уровню квалификации».

В феврале стало известно, что более 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными — это примерно 7,5 процента от их общего числа.

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      Марина Совина
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