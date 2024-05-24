Нарышкин назвал швейцарскую конференцию по Украине имитацией переговоров

Нарышкин: швейцарская конференция по Украине — имитация переговорного процесса

Швейцарская мирная конференция по Украине, которая состоится в июне, станет лишь имитацией переговорного процесса. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Я думаю, это лишь имитация переговорного процесса, которая к реальному результату не приведет», — заявил Нарышкин, комментируя предстоящую конференцию.

По словам главы разведки, запланированная в Швейцарии встреча «не имеет ничего общего с поиском путей урегулирования конфликта на Украине». Нарышкин отметил, что цель этой конференции — имитировать мирные переговоры и «представить, что на стороне Украины находится большинство, хотя, на самом деле, это не так».

Директор СВР добавил, что США «пытаются принудить к участию в этом бесперспективном проекте» страны Глобального Юга.

Ранее Нарышкин заявил, что страны Запада не готовы прийти к компромиссному решению по конфликту на Украине.