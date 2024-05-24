Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 24 мая 2024Мир

Нарышкин назвал швейцарскую конференцию по Украине имитацией переговоров

Нарышкин: швейцарская конференция по Украине — имитация переговорного процесса

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Швейцарская мирная конференция по Украине, которая состоится в июне, станет лишь имитацией переговорного процесса. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Я думаю, это лишь имитация переговорного процесса, которая к реальному результату не приведет», — заявил Нарышкин, комментируя предстоящую конференцию.

По словам главы разведки, запланированная в Швейцарии встреча «не имеет ничего общего с поиском путей урегулирования конфликта на Украине». Нарышкин отметил, что цель этой конференции — имитировать мирные переговоры и «представить, что на стороне Украины находится большинство, хотя, на самом деле, это не так».

Директор СВР добавил, что США «пытаются принудить к участию в этом бесперспективном проекте» страны Глобального Юга.

Ранее Нарышкин заявил, что страны Запада не готовы прийти к компромиссному решению по конфликту на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      В Кремле анонсировали подписание Путиным пакета документов в Узбекистане

      Любовь к кебабам помогла девушке найти счастье в личной жизни

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Названы сроки сборки образца российско-белорусского самолета

      Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

      МИД России заявил об ознакомлении с проектом коммюнике саммита по Украине

      Подруга Киркорова оценила вокальные данные Пугачевой

      На Украине снова разрешили называть российских военных «орками» в СМИ

      В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше