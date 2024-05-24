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13:23, 24 мая 2024Мир

Нарышкин заявил о замешательстве Запада из-за успехов России на Украине

Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы к РФ на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Западные элиты обескуражены тем, что стратегическая инициатива в украинском конфликте полностью перешла к России. С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его цитирует ТАСС.

«Западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном тем, что они осознали тот факт, что стратегическая инициатива на поле боя полностью перешла [к] ВС РФ», — сказал разведчик, отметив, что при этом на Западе в течение полутора лет «поодиночке или хором бубнили о так называемом стратегическом поражении России на поле боя».

Ранее бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине закончен, поскольку в Вооруженных силах Украины больше некому воевать.

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      Виктория Кондратьева
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