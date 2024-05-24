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15:39, 24 мая 2024Экономика

Нашествие саранчи в российском регионе сняли на видео

Тучи из саранчи накрыли Волгоградскую область

Гигантские тучи из саранчи накрыли хутор Краснодонский в Волгоградской области. Нашествие прожорливых насекомых сняли на видео местные жители.

На записи, сделанной жителем российского региона, видны полчища саранчи на асфальте, возле дороги, а также на стихийной свалке. «Под мостом — тучи. Ступить некуда. Хуже, чем в муравейнике, саранчи», — прокомментировал происходящее автор видео. По словам местных жителей, такого нашествия в Волгоградской области не было много лет. Они пожаловались, что насекомые буквально сметают урожай и фермеры боятся, что могут его лишиться.

Причины того, почему саранча атаковала российский регион, остаются неизвестными. По информации KP.RU, в Россельхозе готовы распылить на захваченной вредителями территории пестициды, но обработке пока мешает сильный ветер.

Днем ранее сообщалось, что жители Рязанской области стали жаловаться на «неимоверное» количество мошкары.

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      Полина Кислицына
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