Нашествие саранчи в российском регионе сняли на видео

Тучи из саранчи накрыли Волгоградскую область

Гигантские тучи из саранчи накрыли хутор Краснодонский в Волгоградской области. Нашествие прожорливых насекомых сняли на видео местные жители.

На записи, сделанной жителем российского региона, видны полчища саранчи на асфальте, возле дороги, а также на стихийной свалке. «Под мостом — тучи. Ступить некуда. Хуже, чем в муравейнике, саранчи», — прокомментировал происходящее автор видео. По словам местных жителей, такого нашествия в Волгоградской области не было много лет. Они пожаловались, что насекомые буквально сметают урожай и фермеры боятся, что могут его лишиться.

Причины того, почему саранча атаковала российский регион, остаются неизвестными. По информации KP.RU, в Россельхозе готовы распылить на захваченной вредителями территории пестициды, но обработке пока мешает сильный ветер.

Днем ранее сообщалось, что жители Рязанской области стали жаловаться на «неимоверное» количество мошкары.