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14:08, 24 мая 2024Бывший СССР

Один из городов ЛНР обесточен из-за обстрела ВСУ

Глава администрации Кременной Третьяков: город обесточен из-за обстрела ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Город Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) обесточен в результате трех обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава городской администрации Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

Третьяков сообщил о повреждении ЛЭП, снабжающей город и близлежащие поселки. Также в городе из-за удара украинского дрона-камикадзе загорелся магазин.

«Обесточен весь город, около 12 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за этого обстрела», — сообщил глава администрации Кременной. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению линии электропередач.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Украинские военные выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.

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      Юрий Леонов
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