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00:34, 24 мая 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По информации представительства, обстрел произошел в 19:50. Для атаки использовалось вооружение, предоставленное странами Североатлантического альянса (НАТО).

Ранее атаке из реактивной системы залпового огня подверглось село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя.

До того в Яковлевском городском округе Белгородской области упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. В результате атаки оказался частично разрушен второй этаж частного домовладения. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны.

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      Евгений Силаев
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