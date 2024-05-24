Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:07, 24 мая 2024Мир

Офицер французского легиона попал в плен в районе Клещеевки

Офицер французского легиона попал в российский плен в районе Клещеевки

Фото: Константин Михальчевский / РИ Новости

Офицер французского легиона, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал в российский плен в районе Клещеевки. Об этом сообщает канал в Telegram «Военное дело».

«Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации», — отмечается в заявлении.

При этом в материале Telegram-канала не уточняется, является ли пленный кадровым офицером Французского иностранного легиона, входящим в состав вооруженных сил страны.

5 мая бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен предположил, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка — одного из основных подразделений Иностранного легиона.

Он также утверждает, что первая группа отправленных на Украину французских военных составляет около 100 человек. Всего в зону конфликта могут прибыть примерно полторы тысячи бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Им прямо под ноги прилет был». В результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли двое строителей. Они шли домой с работы

      Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села на границе с Арменией

      Байден не приедет на конференцию по Украине

      Суд арестовал один из старейших санаториев Геленджика

      Пас россиянина не помог «Далласу» победить в первом матче финала Запада НХЛ

      Полянский прокомментировал темп продвижения Российской армии на Украине

      В ФСБ назвали напряженной ситуацию в СНГ

      Кара Делевинь появилась на публике в наряде с обнажающим грудь декольте

      Бортников заявил о переходе Украины к тотальному террору

      Врачи назвали снижающий риск диабета продукт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше