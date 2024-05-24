Офицер французского легиона попал в плен в районе Клещеевки

Офицер французского легиона попал в российский плен в районе Клещеевки

Офицер французского легиона, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал в российский плен в районе Клещеевки. Об этом сообщает канал в Telegram «Военное дело».

«Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации», — отмечается в заявлении.

При этом в материале Telegram-канала не уточняется, является ли пленный кадровым офицером Французского иностранного легиона, входящим в состав вооруженных сил страны.

5 мая бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен предположил, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка — одного из основных подразделений Иностранного легиона.

Он также утверждает, что первая группа отправленных на Украину французских военных составляет около 100 человек. Всего в зону конфликта могут прибыть примерно полторы тысячи бойцов.