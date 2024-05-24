Онищенко перечислил симптомы нового штамма коронавируса

Онищенко: усталость и боли в мышцах характерны для нового штамма коронавируса

Для нового штамма коронавируса FLiRT характерны усталость и боли в мышцах. Такие симптомы перечислил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, его слова приводит Telegram-канал «Радио Sputnik».

«Лихорадка, естественно температура, кашель, одышка, затрудненное дыхание, усталость, боль в мышцах», — ответил академик на вопрос, какие симптомы характерны для FLiRT.

По словам Онищенко, заболевший человек также может либо перестать чувствовать вкус, либо ощущать запахи.

О том, что в России выявили вариант коронавируса FLiRT, стало известно 22 мая. Как уточнили в Роспотребнадзоре, доминирующим штаммом в стране при этом остается омикрон, однако мониторинг позволил выявить даже единичные новые геноварианты. По последним данным, в России выявили 178 случаев заражения этим штаммом.