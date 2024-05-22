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01:00, 22 мая 2024Россия

В России обнаружили новый вариант коронавируса FLiRT

Роспотребнадзор зафиксировал в России новый вариант коронавируса FLiRT

Фото: Unsplash

Вариант коронавируса FLiRT обнаружен в России. Однако он не представляет большой опасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что доминирующим штаммом остается омикрон. Однако мониторинг позволил выявить даже единичные новые геноварианты.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», — уточнили эксперты.

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      Марина Совина
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