В России обнаружили новый вариант коронавируса FLiRT

Роспотребнадзор зафиксировал в России новый вариант коронавируса FLiRT

Вариант коронавируса FLiRT обнаружен в России. Однако он не представляет большой опасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что доминирующим штаммом остается омикрон. Однако мониторинг позволил выявить даже единичные новые геноварианты.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», — уточнили эксперты.