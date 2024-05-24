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06:02, 24 мая 2024Россия

Отец и двое детей погибли в ДТП в Москве

РЕН ТВ: отец и двое сыновей погибли в ДТП в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате ДТП на востоке Москвы погиб отец и двое его сыновей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в роковой день семья отмечала 18-летие одного из сыновей. Мать мальчиков осталась дома, а отец и двое сыновей отправились праздновать совершеннолетие на машине.

В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус, а также другую машину.

В результате трое членов семьи погибли. Также пострадали два пассажира автобуса и водитель автомобиля.

Ранее в городе Канаш в Чувашии семь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем и перевернувшемся автомобилем скорой помощи. Одного человека спасти не удалось.

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      Евгений Силаев
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