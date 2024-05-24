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14:46, 24 мая 2024Россия

Отказавшаяся от сына россиянка присвоила выплаты после его смерти на СВО

Под Москвой отказавшаяся от сына мать присвоила выплаты после его смерти на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Московской области женщина присвоила выплаты за не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) сына. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

При получении выплат россиянка соврала об отсутствии у бойца других близких родственников.

Иск к матери бойца подали ее родители — бабушка и дед военнослужащего. По их версии, мать фактически отказалась от сына и не принимала участия в его воспитании. Помимо этого, мать сдала комнату сына в аренду, за что ее пытались лишить родительских прав.

Суд встал на место бабушки и деда участника СВО. Его матери придется вернуть все полученные деньги. Помимо этого, женщину лишили льгот.

Ранее в Екатеринбурге бывшая жена другого бойца СВО добилась признания развода с военнослужащим недействительным. Восстановление брака позволит ей претендовать на получение выплат. По словам жены, бывший муж помогал воспитывать ее ребенка и до отправки на передовую каждый день встречался с ней. «Почему я должна отказаться от денег?» — сказала россиянка журналистам.

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      Алан Босиков
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