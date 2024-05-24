Отказавшаяся от сына россиянка присвоила выплаты после его смерти на СВО

Под Москвой отказавшаяся от сына мать присвоила выплаты после его смерти на СВО

В Московской области женщина присвоила выплаты за не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) сына. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

При получении выплат россиянка соврала об отсутствии у бойца других близких родственников.

Иск к матери бойца подали ее родители — бабушка и дед военнослужащего. По их версии, мать фактически отказалась от сына и не принимала участия в его воспитании. Помимо этого, мать сдала комнату сына в аренду, за что ее пытались лишить родительских прав.

Суд встал на место бабушки и деда участника СВО. Его матери придется вернуть все полученные деньги. Помимо этого, женщину лишили льгот.

Ранее в Екатеринбурге бывшая жена другого бойца СВО добилась признания развода с военнослужащим недействительным. Восстановление брака позволит ей претендовать на получение выплат. По словам жены, бывший муж помогал воспитывать ее ребенка и до отправки на передовую каждый день встречался с ней. «Почему я должна отказаться от денег?» — сказала россиянка журналистам.

