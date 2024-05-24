Пару россиян и двух грузин задержали при попытке вывезти держатели для ракет

В Москве задержали пытавшихся вывезти из России вертолетные держатели для ракет

В Москве задержали двоих граждан Грузии и российскую семейную пару, пытавшихся вывезти держатели для ракет на вертолеты Ми-8. Об этом в пятницу, 24 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, шесть балочных держателей пропали на одном из авиационных ремонтных заводов в Саратовской области. Силовики вычислили предполагаемых преступников, обнаружив пропажу с помощью которой можно превратить гражданские вертолеты в боевые в одном из столичных гаражей.

Подозреваемые — семейная пара россиян и два гражданина Грузии собирались вывезти краденное из страны. Следователи устанавливают являлась ли адресатом Украина.

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