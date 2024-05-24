Пашинян рассказал о становлении Реальной Армении

Пашинян: в нашей жизни происходит становление Реальной Армении

Прямо сейчас происходит становление Реальной Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова передает Armenpress.

«В нашей жизни и в нашем сознании происходит становление Реальной Армении. Это трудный, болезненный процесс, который мы проходим вместе и который мы должны пройти», — сказал он в ходе обращения к народу. Пашинян подчеркнул, что движение к независимости и суверенитету является миссией его правительства, которая должна быть доведена до конца.

Премьер также сообщил, что пограничные войска Службы национальной безопасности Армении заняли позиции на делимитированном участке армяно-азербайджанской границы в Тавушской области.

7 мая Пашинян заявил, что делимитация границы с Азербайджаном создаст гарантии безопасности для Армении. Он также подчеркнул, что Ереван должна достичь прекращения враждебности с Анкарой и Баку.

