Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 24 мая 2024Бывший СССР

Пашинян рассказал о становлении Реальной Армении

Пашинян: в нашей жизни происходит становление Реальной Армении
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Прямо сейчас происходит становление Реальной Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова передает Armenpress.

«В нашей жизни и в нашем сознании происходит становление Реальной Армении. Это трудный, болезненный процесс, который мы проходим вместе и который мы должны пройти», — сказал он в ходе обращения к народу. Пашинян подчеркнул, что движение к независимости и суверенитету является миссией его правительства, которая должна быть доведена до конца.

Премьер также сообщил, что пограничные войска Службы национальной безопасности Армении заняли позиции на делимитированном участке армяно-азербайджанской границы в Тавушской области.

7 мая Пашинян заявил, что делимитация границы с Азербайджаном создаст гарантии безопасности для Армении. Он также подчеркнул, что Ереван должна достичь прекращения враждебности с Анкарой и Баку.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

      Пашинян рассказал о становлении Реальной Армении

      Румыния захотела стать основным производителем боеприпасов для Abrams

      Полковник ВСУ возглавил украинское новостное агентство

      В США заявили о поступлении выделенной Украине помощи на линию фронта

      США выделили Украине очередную партию оружия

      Лисовец рассказал о жизни в 9-метровой комнате с алкоголиками

      Российская таможня помешала вывезти на Украину установки для сброса ракет

      Британию предостерегли от каких-либо манипуляций с российскими активами

      18-летняя девушка захватила власть в банде бойфренда и стала наркобаронессой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше