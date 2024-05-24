Кэти Перри завершила судебные тяжбы за дом больного ветерана

NYP: Кэти Перри выиграла четырехлетний суд за особняк больного ветерана

Американская певица Кэти Перри «отвоевала» особняк в Калифорнии после четырех лет судебных тяжб. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

Усадьба, вокруг которой развернулся конфликт, занимает 845 квадратных метров. Перри и Блум отдали за него 14,2 миллиона долларов. Поместье с восемью спальнями, бассейном и двумя гостевыми домиками в калифорнийском городе Монтесито продал 83-летний ветеран, страдающий заболеванием головного мозга.

За неделю до подписания договора о продаже он пережил серьезную операцию, что могло повлиять на его восприятие и здравую оценку предложения. Уже после заключения сделки мужчина пришел в себя и решил вернуть жилье обратно. По словам риелтора, Кэти Перри и ее супруг, актер Орландо Блум, продолжали настаивать на покупке даже на менее выгодных условиях, однако Весткотт остался непреклонен. Для разрешения спора стороны обратились в суд.

Еще первое заседание завершилось победой знаменитости. Тогда Верховный суд Лос-Анджелеса заключил, что прежний хозяин поместья находился в здравом уме в момент сделки в июле 2020 года. Однако его родственники попытались обвинить Перри в даче ложных показаний. Поп-звезда жаловалась, что все эти годы, пока длились разбирательства, она не получала доход с аренды купленного дома. Однако под присягой певица говорила, что собиралась жить в нем сама. Кроме того, исполнительница требует возмещения убытков за повреждения от затоплений и упавшего дерева.

Бывший владелец дома узнал о судебном решении в лечебнице для душевнобольных. Планирует ли звездная чета переехать в этот дом, пока неизвестно. В 2020 году Перри родила дочь и приобрела еще один дом.