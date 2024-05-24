Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 24 мая 2024Экономика

Кэти Перри завершила судебные тяжбы за дом больного ветерана

NYP: Кэти Перри выиграла четырехлетний суд за особняк больного ветерана

Фото: Jeffrey Mayer / Globallookpress.com

Американская певица Кэти Перри «отвоевала» особняк в Калифорнии после четырех лет судебных тяжб. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

Усадьба, вокруг которой развернулся конфликт, занимает 845 квадратных метров. Перри и Блум отдали за него 14,2 миллиона долларов. Поместье с восемью спальнями, бассейном и двумя гостевыми домиками в калифорнийском городе Монтесито продал 83-летний ветеран, страдающий заболеванием головного мозга.

За неделю до подписания договора о продаже он пережил серьезную операцию, что могло повлиять на его восприятие и здравую оценку предложения. Уже после заключения сделки мужчина пришел в себя и решил вернуть жилье обратно. По словам риелтора, Кэти Перри и ее супруг, актер Орландо Блум, продолжали настаивать на покупке даже на менее выгодных условиях, однако Весткотт остался непреклонен. Для разрешения спора стороны обратились в суд.

Материалы по теме:
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022
«Лишив меня всего, он сам все потерял» Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
«Лишив меня всего, он сам все потерял»Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?
4 февраля 2022

Еще первое заседание завершилось победой знаменитости. Тогда Верховный суд Лос-Анджелеса заключил, что прежний хозяин поместья находился в здравом уме в момент сделки в июле 2020 года. Однако его родственники попытались обвинить Перри в даче ложных показаний. Поп-звезда жаловалась, что все эти годы, пока длились разбирательства, она не получала доход с аренды купленного дома. Однако под присягой певица говорила, что собиралась жить в нем сама. Кроме того, исполнительница требует возмещения убытков за повреждения от затоплений и упавшего дерева.

Бывший владелец дома узнал о судебном решении в лечебнице для душевнобольных. Планирует ли звездная чета переехать в этот дом, пока неизвестно. В 2020 году Перри родила дочь и приобрела еще один дом.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      Мужчин предупредили об опасных последствиях любви к пиву

      На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

      В России оценили новые ракеты для «Стрел»

      «Мисс Россия» появилась на иностранном аукционе в оголяющем тело платье

      Лукашенко рассказал о желающих возглавить Украину

      Путин объяснил необходимость легитимной власти на Украине

      Петагон отказался комментировать по запросу журналистов удары ВСУ по Крыму

      Выжившая после удара молнии женщина рассказала о появлении пророческого дара

      В Госдуме оценили призыв к запрету на смену гражданства российским фигуристам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше