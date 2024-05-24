Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные страны понимают, какими могут быть последствия применения Украиной их вооружений по целям, которые расположены на территории России. «Я не думаю, что у них есть какие-либо иллюзии по этому поводу», — отметил он.

Полянский также заявил, что Россия в настоящее время сфокусирована на достижении своих целей в рамках спецоперации и не обращает внимания «на позиции отдельных западных лидеров, которые сегодня говорят одно, а завтра — другое».

Ранее Владимир Зеленский попытался предугадать следующий шаг ВС России в боях на харьковском направлении. По словам политика, российская армия постарается увести Вооруженных силы Украины (ВСУ) на север Харьковской области ради продвижения на востоке.