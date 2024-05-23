Зеленский: ВС РФ уведут ВСУ на север для продвижения на востоке под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский попытался предугадать следующий шаг ВС России в боях на харьковском направлении. По его словам, российская армия постарается увести Вооруженных силы Украины (ВСУ) на север Харьковской области ради продвижения на востоке, такое мнение он опубликовал в официальном Telegram-канале.

«Намерение понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать», — написал украинский лидер по итогам сегодняшнего заседания Ставки, на котором он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Во время заседания доклады зачитали министр обороны республики Рустем Умеров (отчитался об обеспечении украинской армии всем необходимым) и главы Госпогранслужбы и разведок.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Украины ответили на вступивший в силу закон о мобилизации тотальным бойкотом. По его словам, такой реакции не ожидали ни президент страны Владимир Зеленский, ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни «плюшевые украинские генералы».