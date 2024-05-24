Полянский прокомментировал темп продвижения Российской армии на Украине

Полянский: темп СВО связан со стремлением сохранить жизни военных

Темп продвижения Российской армии в ходе спецоперации на Украине связан со стремлением командования сохранить жизни военных. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Самая важная задача на поле боя — сохранение жизней военнослужащих. Вот почему мы продвигаемся не так быстро, как некоторые ожидают», — сказал он, добавив, что Россия также стремится уберечь гражданских лиц и объекты.

По словам Полянского, Украина использует здания, где расположены школы и детские сады, в качестве огневых позиций. В таком случае у России «не остается ничего, кроме как сносить их», однако в остальных случаях военные наносят очень высокоточные удары, заключил он.

Ранее Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. По его словам, западные страны понимают, какими могут быть последствия применения Украиной их вооружений по целям, которые расположены на российской территории.