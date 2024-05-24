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17:40, 24 мая 2024Бывший СССР

Путин рассказал о создании единого оборонного пространства с Белоруссией

Путин обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства

Фото: Валерий Шарифулин / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил создание единого оборонного пространства России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства», — рассказал российский лидер.

Он также уточнил, что во время встречи лидеров двух стран затрагивались вопросы дальнейшей координации действий на международной арене.

В пятницу, 24 мая, во Дворце независимости в Минске прошла официальная встреча Путина и Лукашенко. Ранее российский лидер заявлял, что планирует обсудить с белорусским коллегой вторую фазу ядерных учений.

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