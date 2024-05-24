Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов России и Белоруссии
У России нет нерешенных вопросов с Белоруссией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА Новости.
«Перед нашим выездом сюда нам доложили, что происходит по конкретным направлениям работ. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, так как я понял из докладов», — сказал он.
Российский лидер также отметил, что экономическое сотрудничество двух стран идет на хорошем уровне. По его словам, Минск и Москва находятся в постоянном контакте и им предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.
В пятницу, 24 мая, во Дворце независимости в Минске проходит официальная встреча Путина и Лукашенко. Ранее российский лидер заявлял, что планирует обсудить с белорусским коллегой вторую фазу ядерных учений.