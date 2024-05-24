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14:48, 24 мая 2024Бывший СССР

Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов России и Белоруссии

Путин: у России нет нерешенных вопросов с Белоруссией
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

У России нет нерешенных вопросов с Белоруссией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

«Перед нашим выездом сюда нам доложили, что происходит по конкретным направлениям работ. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, так как я понял из докладов», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что экономическое сотрудничество двух стран идет на хорошем уровне. По его словам, Минск и Москва находятся в постоянном контакте и им предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.

В пятницу, 24 мая, во Дворце независимости в Минске проходит официальная встреча Путина и Лукашенко. Ранее российский лидер заявлял, что планирует обсудить с белорусским коллегой вторую фазу ядерных учений.

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      Александр Курбатов
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