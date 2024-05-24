Путин раскрыл тему переговоров с Лукашенко

Путин заявил о планах обсудить с Лукашенко ядерные учения

Президент России Владимир Путин планирует обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вторую фазу ядерных учений. Об этом сообщил российский лидер, его слова приводит ТАСС.

«Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях» — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что вопросы безопасности являются приоритетными для правительств России и Белоруссии.

Вечером 23 мая Путин прибыл в белорусскую столицу с двухдневным официальным визитом, в Кремле отметили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны. После встречи в аэропорту глава государства продолжил общение с Александром Лукашенко в неформальной обстановке.