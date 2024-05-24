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00:53, 24 мая 2024Россия

Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке

Путин и Лукашенко после беседы продолжили общение в неформальной обстановке
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после беседы в аэропорту Минска продолжили общение в неформальной обстановке. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, Путин прибыл в белорусскую столицу поздно вечером 23 мая. В Минске его встретил Лукашенко, после чего лидеры обменялись мнениями о темах, которые хотели бы обсудить во время предстоящих переговоров.

После краткой беседы в аэропорту политики продолжили общаться в неформальной обстановке.

Ранее в Кремле сообщили, что визит Путина в Минск продлится два дня. В его рамках глава государства проведет обширные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

15 мая Путин прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику (КНР). Данная зарубежная поездка главы государства стала первой после его переизбрания.

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      Марина Совина
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