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12:12, 23 мая 2024Бывший СССР

Путин проведет обширные переговоры с Лукашенко в рамках визита в Белоруссию

Песков: Путин отправится в Белоруссию для проведения переговоров с Лукашенко

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин вечером 23 мая отправится в Белоруссию с официальным визитом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, визит Путина в Белоруссию продлится два дня. В его рамках глава государства проведет обширные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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      Екатерина Грищенко
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