Путин проведет обширные переговоры с Лукашенко в рамках визита в Белоруссию

Песков: Путин отправится в Белоруссию для проведения переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин вечером 23 мая отправится в Белоруссию с официальным визитом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, визит Путина в Белоруссию продлится два дня. В его рамках глава государства проведет обширные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.