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14:39, 24 мая 2024Бывший СССР

В Минске началась официальная встреча Путина и Лукашенко

Во Дворце Независимости в Минске началась официальная встреча Путина и Лукашенко

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В Минске во Дворце Независимости началась официальная встреча президента России Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

Как следует из публикации, Путин встретился с Лукашенко на дворцовой площади перед рабочей резиденцией президента Белоруссии. Их поприветствовал почетный караул.

Лукашенко сообщил, что приоритетной темой на переговорах с главой российского государства станет вопрос безопасности.

Ранее Путин принял участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске.

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      Глеб Палехов
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