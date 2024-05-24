Путин возложил цветы к Монументу Победы в Минске

Президент России Путин возложил цветы к Монументу Победы в Минске

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 23 мая Путина прилетел в аэропорт в Минске, его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Главы государств провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

Ранее стало известно, что в Минске также проведут переговоры министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и министр обороны России Андрей Белоусов.