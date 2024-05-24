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01:07, 24 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко озвучил приоритетную тему на переговорах с Путиным

Лукашенко: тема безопасности в переговорах с Путиным будет на первом плане

Фото: Sputnik / Reuters

Тема безопасности в переговорах с президентом России Владимиром Путиным будет на первом плане. Такой приоритет озвучил белорусский лидер Александр Лукашенко в процессе встречи с российским коллегой в аэропорту Минска, передает РИА Новости.

«Думаю, что как обычно вопросы безопасности (вынесем — прим. «Ленты.ру») на первый план», — заявил Лукашенко.

Также президент Белоруссии добавил, что в ходе переговоров планируется в расширенном формате поговорить об экономических вопросах.

Вечером 23 мая Путин прибыл в белорусскую столицу с двухдневным официальным визитом, в Кремле отметили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны. После встречи в аэропорту глава государства продолжил общение с Александром Лукашенко в неформальной обстановке.

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