Раскрыт уровень доверия россиян к Путину

ФОМ: работу Путина на посту президента одобряют 82 % россиян

82 процента россиян одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно данным опроса, подавляющее большинство респондентов (80 процентов) доверяют Путину на посту президента России. Они также высказались о работе российского правительства: 54 процента положительно оценивают усилия кабмина.

В апреле Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России и выяснил уровень доверия жителей страны Путину. Согласно результатам исследования, уровень доверия жителей страны составил 79,5 процента.