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16:35, 24 мая 2024Мир

Раскрыта дата утверждения санкционного «пакета Навального» против России

Главы МИД ЕС утвердят санкционный режим Навального против России 27 мая

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Главы МИД стран Евросоюза утвердят санкционный режим имени Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) во время встречи, запланированной на 27 мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что министры [иностранных дел] утвердят новый [антироссийский] санкционный режим имени Навального по нарушению прав человека», — заявил источник.

О предварительном утверждении нового санкционного режима стало известно 22 мая. «Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник», — заявил источник в беседе с агентством. После того как новый санкционный режим будет утвержден, может быть обнародован список с фигурантами ограничений, предполагающих заморозку активов в Европе и запрет на посещение региона.

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      Виктория Кондратьева
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