Раскрыта цена самой дешевой комнаты Москвы

Стоимость самой дешевой комнаты Москвы составила два миллиона рублей

Цена самой дешевой комнаты Москвы, доступной для покупки в данный момент, составила два миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте, расположенном на юго-востоке столицы, в районе Выхино-Жулебино. За указанную сумму удастся приобрести комнату площадью 11 квадратных метров в трехкомнатной квартире.

Напротив, за наиболее дорогую комнату в Москве придется заплатить 17 миллионов рублей. Лот находится в центре Москвы в Мещанском районе, неподалеку от станции метрополитена «Проспект Мира», на первом этаже пятиэтажного дома.

Днем ранее стало известно, что покупка самого дешевого жилья в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) обойдется в 5,6 миллиона рублей. В столице государства, Абу-Даби, наиболее доступная недвижимость продается за шесть миллионов рублей.