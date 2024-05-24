Россиян призвали развесить на даче смоченные в молоке тряпки

Шубина: ловушки из тряпок в молочной сыворотке спасут дачу от тли

Ловушки из смоченного в молочной сыворотке нетканого укрывного материала помогут спастись от нашествия тли на дачный участок. Воспользоваться этим способом борьбы с вредителями призвала россиян кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, ее слова передает «Сиб.фм».

По словам ученой, тряпки следует развесить возле плодовых деревьев. Насекомые будут забиваться в такие ловушки, поэтому можно будет эффективно контролировать их количество, уточнила специалистка. Для борьбы с тлей Шубина также посоветовала использовать настойки, хвою, ромашку, табачную пыль и зеленое мыло.

Еще один простой способ — сбить тлю струей воды. При этом эксперт отметила, что наиболее активны эти вредители в сентябре, когда самки начинают откладывать яйца.

Ранее россиянам рассказали, что избавиться от кротов на даче помогут ловушки с пружинным механизмом, ультразвуковые отпугиватели и химические репелленты. Однако последние могут быть токсичными не только для вредителей, но и для человека и домашних питомцев.