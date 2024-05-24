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11:35, 24 мая 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы избавиться от кротов на даче

Депутат Чаплин: неприятные запахи отпугнут кротов от дачного участка

Фото: PxHere

Появление кротов на даче может навредить корневым системам растений и создать проблемы с дренажной системой загородного участка. Способы избавиться от опасных вредителей раскрыл россиянам председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, пишут «Известия».

«Основные способы избавления от кротов включают в себя использование ловушек, которые можно оснастить пружинным механизмом для захвата грызунов», — рассказал парламентарий. Отпугнут вредителей и неприятные запахи — создать их помогут химические репелленты. Однако этот способ специалист призвал применять с осторожностью, так как попадание веществ в организм опасно для здоровья людей и домашних животных.

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Чаплин также посоветовал использовать для отпугивания кротов ультразвуковые устройства, которые создают волны, мешающие животным комфортно обитать на территории участка. «Чтобы кроты не возвращались, необходимо принимать меры по созданию непригодных условий для обитания грызунов. Это может включать в себя удаление мягкой земли, устранение источников питания, таких как насаждения съедобных растений, а также регулярное обслуживание и осмотр участка для своевременного выявления и предотвращения появления новых нор. Главное, чтобы вмешательство было своевременным, пока грызуны не захватили ваш участок», — заключил Чаплин.

Ранее депутат рассказал, что яичная скорлупа может стать дешевым и эффективным удобрением на даче. По словам эксперта, она богата кальцием и другими питательными веществами, которые служат основными строительными материалами для растений и отпугивают вредителей.

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      Нина Ташевская
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