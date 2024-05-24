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10:07, 24 мая 2024Экономика

Россияне стали избавляться от кредитных карт

«Ъ»: количество кредитных карт у россиян снизилось в апреле на 2 миллиона

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В апреле 2024 года количество кредитных карт на руках у россиян снизилось, несмотря на то, что банки продолжали их активно выдавать. Об этом со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро» сообщает «Коммерсантъ».

В начале второго квартала количество кредитных карт на руках у клиентов составило менее 91 миллиона (минус два миллиона за месяц) — это рекордное снижение за последние несколько лет. При этом за месяц банки выдали более 2,3 миллиона новых кредиток. Такое сокращение портфеля связано с оптимизацией кредиторами структуры баланса, пояснил гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

На фоне того, как россияне избавляются от кредитных карт, банки увеличили лимит по ним на 10 процентов, до 105 тысяч рублей, максимального показателя с начала 2020 года. Лимиты увеличивают для проверенных клиентов, не выдавая карт более рискованным, пояснил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В текущих условиях банки частично замещают выдачей карт выдачи кредитов наличными, поясняют эксперты. Это связано с ужесточением лимитов и особенностями учета кредитных карт при расчете предельной долговой нагрузки (ПДН).

Ранее Центробанк установил, что банки в России стали прятать сверхдоходность по кредитным картам в экстравысокие комиссии за снятие денег. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, комиссия за снятие средств приобрела гипертрофированные размеры. Подобную экстрадоходность необходимо включать в предельную стоимость кредита (ПСК), которую финансовые организации обязаны раскрывать заемщику во время оформления кредитного договора.

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