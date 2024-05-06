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10:43, 6 мая 2024Экономика

Банк России раскрыл способ спрятать сверхдоходность по кредиткам

ЦБ: банки стали прятать сверхдоходность по кредиткам в комиссии за снятие денег

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Кредитные организации в России стали прятать сверхдоходность по кредитным картам в экстравысокие комиссии за снятие денег. Способ злоупотребления раскрыл Центробанк, сообщает газета «Известия».

По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, размер комиссии за снятие средств стал носить гипертрофированные размеры. Подобную экстрадоходность необходимо включать в предельную стоимость кредита (ПСК), которую финансовые организации обязаны раскрывать заемщику во время оформления кредитного договора. Сейчас там учитываются все обязательные платежи, к которым снятие денег не относится, так как нельзя точно предсказать объем и периодичность таких операций.

В начале 2024 года комиссия за снятие средств составляла в среднем один-три процента от суммы с фиксированной платой около 500 рублей, отметили представители финансового маркетплейса «Сравни». Сейчас показатель вырос до 3,9-5,9 процента с обязательным платежом 390-590 рублей, добавил директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.

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По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, комиссии за снятие призваны разграничить кредитные карты и обычные потребительские займы. Чтобы получить наличные, клиенту выгоднее взять обычную ссуду по более низкой ставке, а пластик выдается в первую очередь для оплаты покупок — так банк может получить комиссии от партнеров. Поэтому кредитные организации заинтересованы дестимулировать потребителей не снимать деньги. Вводя плату за снятие, банки получают дополнительные доходы и закладывают расходы на инкассацию и обслуживание банкоматов, добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В России уже предлагали ужесточить выдачу кредитов. По словам зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина, кредиторы должны будут выяснять, на что собираются взять заем граждане, узнать способы погашения, а также просчитывать риски.

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      Вячеслав Агапов
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