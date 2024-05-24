Россиянкам назвали портящую внешность одежду

Стилистка Алена Гусева: пальто-халат и джинсы скинни могут испортить внешность

Стилистка и фэшн-блогерша Алена Гусева перечислила россиянкам портящую внешность одежду. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам специалистки, ухудшить фигуру могут плиссированные юбки из тяжелой ткани, которые зрительно прибавляют возраст. Также она добавила в перечень джинсы скинни с потертостями и заниженной талией, визуально укорачивающие ноги.

В то же время стилистка призвала отказаться от чрезмерно приталенных рубашек из просвечивающего хлопка и тонких трикотажных платьев. Кроме того, неудачной покупкой она назвала пальто-халат с низко расположенными накладными карманами и тканевым поясом. «Карманы будут увеличивать бедра и делать вас приземистой, а тканевый пояс простит даже самое презентабельное пальто», — пояснила эксперт.

Ранее в мае российская стилистка Анжелика Гребенникова перечислила самые неудачные сочетания в одежде на лето 2024 года.