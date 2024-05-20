Россиянкам назвали самые неудачные сочетания в одежде на лето

Стилист Гребенникова назвала неоновые наряды удешевляющими образ

Российская стилистка Анжелика Гребенникова перечислила самые неудачные сочетания в одежде на лето 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

Так, из списка трендов вышла комбинация кроп-топа с джинсами с низкой посадкой. По словам специалистки, указанный наряд способен визуально ухудшить силуэт. «Укороченные топы и слишком низкая талия создают диспропорции, вы буквально режете фигуру, да и при таком раскладе она должна быть просто идеальной», — пояснила собеседница издания.

В то же время актуальность утратили неоновые наряды, которые эксперт назвала удешевляющими образ. При этом она посоветовала заменить их предметами гардероба насыщенных тонов, например цвета фуксии. Кроме того, стилист призвала не выбирать сумку и обувь одного и того же яркого оттенка.

Ранее в мае фэшн-редакторы назвали необычную модную замену футболкам на лето 2024 года.