Vogue назвал повязанные вокруг груди платки модной заменой футболкам на лето

Названа необычная модная замена футболкам на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

По словам фэшн-редакторов, актуальной альтернативой данному предмету гардероба в грядущем сезоне станут платки. Так, изделие следует завязывать вокруг груди, сложив по диагонали.

Известно, что манекенщицы на показе новой весенне-летней коллекции известного бренда Miu Miu дефилировали, сочетая указанную вещь с юбками с заниженной талией. В то же время популярный в 1990-х и начале 2000-х годов тренд в настоящее время используют при составлении образов многие знаменитости и блогеры. Среди них в том числе звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини и фэшн-инфлюэнсерши Кэролайн Даур и Камиль Шарьер.

Ранее в мае стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.