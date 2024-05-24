Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 24 мая 2024Бывший СССР

Российские военные рассказали о сбитых дронах

Командир расчета: на авдеевском направлении военные сбили более 60 дронов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военные российской группировки войск «Центр» сбили свыше десяти «крылатых» беспилотников и более 50 дронов-камикадзе за время наступательной операции на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир расчета подразделения противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Лайт, пишет РИА Новости.

«На счету подразделения уничтожено больше десяти целей самолетного типа, типа крыла, то есть больших птичек, как их называют здесь, в зоне проведения специальной военной операции. И, соответственно, 52 камикадзе», — сказал он.

Лайт уточнил, что военные сбивают дроны-камикадзе в основном стрелковым оружием. Кроме того, оператор зенитной установки «Зу-23» с позывным Сталкер рассказал, что во время нахождения корреспондента агентства на позиции удалось сбить крылатый беспилотник АСУ-1 «Валькирия». Он отметил, что на его счету не один десяток сбитых целей, но ему неизвестно точное количество.

Ранее сообщалось, что российские бойцы с помощью тепловизоров стали эффективнее уничтожать украинские дроны «Баба-яга» в ночное время. Как уточнялось, эти беспилотники невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, потому что они «летают по Starlink».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный генерал Попов может выйти из СИЗО. Его уважают в войсках за честные доклады о проблемах армии

      На Украине назвали Клещеевку «попившей кровь ВСУ ямой»

      «Если выживет, станет ценным источником». Воевавший за ВСУ иностранный офицер попал в плен

      Рита Ора станцевала в откровенном образе

      Стало известно о возможном возвращении Роналду в Европу

      Украина пыталась ударить по региону России

      Обнаружены стреляющие по разным целям гигантские Звезды Смерти

      40-летние пользователи сети сделали предупреждение людям вдвое младше себя

      Госдеп США ограничил выдачу виз властям Грузии

      Мужчина стал миллионером и продолжил пять дней в неделю работать в супермаркете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше