Командир расчета: на авдеевском направлении военные сбили более 60 дронов

Военные российской группировки войск «Центр» сбили свыше десяти «крылатых» беспилотников и более 50 дронов-камикадзе за время наступательной операции на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир расчета подразделения противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Лайт, пишет РИА Новости.

«На счету подразделения уничтожено больше десяти целей самолетного типа, типа крыла, то есть больших птичек, как их называют здесь, в зоне проведения специальной военной операции. И, соответственно, 52 камикадзе», — сказал он.

Лайт уточнил, что военные сбивают дроны-камикадзе в основном стрелковым оружием. Кроме того, оператор зенитной установки «Зу-23» с позывным Сталкер рассказал, что во время нахождения корреспондента агентства на позиции удалось сбить крылатый беспилотник АСУ-1 «Валькирия». Он отметил, что на его счету не один десяток сбитых целей, но ему неизвестно точное количество.

Ранее сообщалось, что российские бойцы с помощью тепловизоров стали эффективнее уничтожать украинские дроны «Баба-яга» в ночное время. Как уточнялось, эти беспилотники невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, потому что они «летают по Starlink».