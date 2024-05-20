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04:19, 20 мая 2024Наука и техника

Российские бойцы стали эффективнее уничтожать дроны ВСУ

ТАСС: бойцы РФ эффективнее уничтожают дроны «Баба-яга» с помощью тепловизоров
Архивное фото

Архивное фото. Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российские бойцы с помощью тепловизоров стали эффективнее уничтожать украинские дроны «Баба-яга» в ночное время. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

По его словам, данные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку они «летают по Starlink». Собеседник агентства пояснил, что сбить «Бабу-ягу» можно только стрелковым оружием при наличии тепловизионного прицела. «Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам, на самом деле, очень помогают — они их устанавливают на автоматы, ПКМ (пулемета Калашникова модернизированного — прим. «Ленты ру») и ставят на квадроциклы, и сбивают», — отметил Осломенко.

Ранее «Лаборатория ППШ» сообщила, что адаптирует ночные прицелы для борьбы с морскими дронами. По словам главы компании, прицелы позволят обнаруживать цели на расстоянии более километра.

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      Марина Совина
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