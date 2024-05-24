Российские военные ударили по пункту снабжения ВСУ в Харьковской области

Лебедев: нанесен удар по пункту снабжения ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по перевалочному пункту снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации Лебедева, удары ВС России были зафиксированы в 6:50, в 7:05 и в 7:07 24 мая. Он подчеркнул, что в Чугуеве располагался пункт снабжения ВСУ боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

«В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений», — рассказал подпольщик. Также он сообщил об ударе по объектам ВСУ в Харькове.

Ранее командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин назвал сложной ситуацию на харьковском направлении. По его словам, положение украинских войск довольно сложное, а бои все еще продолжаются.