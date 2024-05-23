В ВСУ назвали сложной ситуацию на харьковском направлении

Полковник ВСУ Бакулин: ситуация на харьковском направлении довольно сложная

В результате интенсивного российского наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в тяжелом положении на харьковском направлении. Сложной ситуацию на фронте для украинской армии назвал в интервью телеканалу ABC командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Бакулин.

Журналисты предложили Бакулину оценить ситуация на фронте в Харьковской области. По его словам, положение украинских войск довольно сложное, а бои все еще продолжаются.

При этом, по словам военного, ВСУ уже удалось замедлить темп наступления Российской армии.

В ходе интервью Бакулин также допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта. Он сравнил положение своей страны с положением Финляндии в ходе советско-финляндской войны и заявил, что такое решение может стать залогом сохранения Украины как государства.