В ВСУ допустили территориальные уступки ради мира с Россией

Командир 57-й бригады ВСУ Бакулин допустил уступки территорий ради мира с РФ

Украина может допустить территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией. Об этом заявил командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Александр Бакулин в интервью телеканалу ABC.

Бакулин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что любой военный конфликт неизбежно заканчивается мирными переговорами и сделками. При это офицер добавил, что противостояние еще далеко от завершения и нехватка тяжелого вооружения у ВСУ по-прежнему остается критической с оперативной точки зрения.

Командир украинской бригады привел в пример опыт Финляндии и советско-финской войны 1939-1940 годов. «Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна, и Россия даже не смотрит в этом направлении», — заявил полковник ВСУ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко подчеркнул неизбежность переговоров с Россией. Он отметил, что ситуация на фронте является крайне сложной для Киева.