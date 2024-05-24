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15:16, 24 мая 2024Силовые структуры

Российского подростка задержали за распространение фото обнаженной девочки

В Чебоксарах задержали юношу, распространявшего интимные фото 12-летней девочки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Красноярском крае возбудили дело в отношении 16-летнего жителя Чебоксар, распространявшего обнаженные фото 12-летней знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, подросток познакомился с несовершеннолетней жительницей Манского района в социальной сети. Путем шантажа юноша получил интимные снимки девочки. В январе он переслал их подруге потерпевшей.

Обвиняемого задержали в Чебоксарах. Из его квартиры изъяли мобильный телефон. Дело возбуждено по части 2 статьи 242.1 («Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием сети Интернет») УК РФ. Отмечается, что подросток признал вину. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, которые надругались над 13-летней девочкой в машине в подмосковном Красногорске.

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      Екатерина Кашурникова
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